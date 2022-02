Die Ölpreise erreichten ein Achtjahreshoch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Weltölpreise erreichten am Montagabend, den 14. Februar, ein Achtjahreshoch. Dies wird durch die Handelsdaten bewiesen.

So stiegen die Kosten für Futures auf Brent-Rohöl mit Lieferung im April 2022 an der Londoner Börse ICE um 1,73% – bis zu 96,07 Dollar pro Barrel. Das letzte Mal, dass der Brent-Preis über 96 $ lag, war im Oktober 2014.

Um 3:08 Uhr morgens lag der Kurs der Sorte Brent bei $95,83 pro Barrel.

Derweil stiegen die WTI-Rohöl-Futures mit Lieferung im April 2022 um 1,62 % auf $ 94,61 je Barrel.

Es ist anzumerken, dass die Preise des schwarzen Goldes ihren Anstieg beschleunigt haben, nachdem Informationen über einen wahrscheinlichen Einmarsch Russlands in die Ukraine, der am 15. und 16. Februar stattfinden könnte, bekannt wurden.

Darüber hinaus wurde am Vortag bekannt, dass der Luftverkehr in der Ukraine möglicherweise bereits am Montagnachmittag eingestellt wird, da eine Versicherungsgesellschaft beschlossen hat, den Versicherungsschutz für zivile Flugzeuge im ukrainischen Luftraum zu beenden…