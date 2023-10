Über 400.000 Einwohner des Donbass werden von den russischen Invasoren "gefiltert" - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Hunderttausende von Einwohnern in den vorübergehend besetzten Bezirken der Region Donezk sind von den russischen Invasoren „Filtrationsmaßnahmen“ unterworfen worden. Dies berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand (Zentrum des Nationalen Widerstands).

Es wird darauf hingewiesen, dass seit dem Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine in der Region Donezk insgesamt mehr als 400 Tausend Einwohner solche Kontrollen der Invasoren durchlaufen haben. In der Region gibt es insgesamt 17 Filtrationspunkte, an denen die Menschen unter Druck gesetzt und gefoltert werden.

Solche Punkte gibt es in den folgenden Orten der Region: Bezymyannoye, Bugas, Mangush, Stepanivka, Uspenka, Volodarsk, Debaltsevo, Dokuchayevsk, Yenakievo, Zarechnoye, Snezhnoye, Shakhtersk, Mariupol, Novoazovsk, Starobeshevo, Donezk.