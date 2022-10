Airbus ist besorgt über den technischen Zustand seiner Flugzeuge in Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die französische Fluggesellschaft Airbus hat Zweifel an der Sicherheit ihrer Flugzeuge geäußert, die in der Russischen Föderation eingesetzt werden. Dies geht aus einer Erklärung des geschäftsführenden Direktors des Unternehmens, Guillaume Forey, hervor, die am Freitag, den 28. Oktober, von Bloomberg zitiert wurde.

„Das Unternehmen ist besorgt über die Sicherheit seiner Flugzeuge in Russland, da die Sanktionen es nicht zulassen, dass Flugzeuge Ersatzteile oder Software-Updates erhalten“, erklärte er.

Forey wies jedoch darauf hin, dass Airbus-Flugzeuge ständig in Russland eingesetzt werden. Aber die Franzosen können russische Kunden nicht unterstützen.

„Und das wirft einige Sicherheitsbedenken auf“, fügte Forey hinzu.

Sanktionen, die kurz nach der Invasion in der Ukraine im Februar verhängt wurden, hindern die Hersteller daran, russische Fluggesellschaften zu unterstützen, obwohl die Fluggesellschaften weiterhin ihre Flotten von Airbus und Boeing Co…