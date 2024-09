Angriff auf Toropets: Estland sagt voraus, dass die Folgen in den kommenden Wochen sichtbar sein werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Folgen des ukrainischen Drohnenangriffs auf ein Raketendepot in der russischen Stadt Toropets an der Frontlinie werden in den kommenden Wochen sichtbar sein, sagte Oberst Ants Kiviselg, Leiter des Nachrichtendienstzentrums der estnischen Streitkräfte

Dies erklärte Oberst Ants Kiviselg, Leiter des Nachrichtendienstzentrums der estnischen Streitkräfte, wie ERR berichtet.

Ihm zufolge ist es der Ukraine gelungen, das Lager anzugreifen, als ein Teil der Munition nicht in den Bunkern verpackt war. Dies löste eine Kette von Explosionen aus.

„30.000 Tonnen Munition explodierten, das sind 750.000 Granaten. Bei dem durchschnittlichen Tempo der Feindseligkeiten feuert Russland 10.000 Granaten pro Woche ab. Das ist ein Munitionsvorrat für zwei bis drei Monate. Infolge dieses Angriffs hat Russland Verluste an Munition erlitten, und wir werden die Folgen dieses Verlustes in den kommenden Wochen an der Front sehen“, sagte Kiviselg.

Den Quellen von Suspilne in den Sonderdiensten zufolge haben Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der Verteidigungskräfte in der Nacht zum 18. September ein Lager mit Iskanders, Tochka-U und KABAs in der Region Twer in der Russischen Föderation ausgeschaltet.