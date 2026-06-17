Angriff auf Trostjanz in der Oblast Sumy: vier Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Russen führen systematisch Angriffe auf Objekte der Kraftstoffinfrastruktur in der Region durch, um die Logistik und die Versorgung der Bevölkerung mit Kraftstoff zu erschweren.

In Trostjanz in der Oblast Sumy wurden bei einem Angriff der Russischen Föderation vier Menschen verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Sumy, Oleg Grigorow, mit.

Seinen Angaben zufolge greifen die Russen systematisch Einrichtungen der Kraftstoffinfrastruktur in der Region an, um die Logistik und die Versorgung der Gemeinden mit Kraftstoff zu erschweren.

„Gemeinsam mit dem Gemeindevorsteher und den Betreibern der Tankstellen arbeiten wir an der Einrichtung mobiler Tankstellen – zur Notversorgung der Einwohner sowie von Rettungs-, Kommunal- und anderen systemrelevanten Diensten mit Kraftstoff“, erklärte Grigorow.

Er fügte hinzu, dass an den Anlagen separate Maßnahmen zum Schutz vor Drohnen sowie technische Schutzvorkehrungen getroffen worden seien; dennoch habe der Feind in dieser Nacht einen massiven, gezielten Angriff verübt, der zu erheblichen Schäden geführt habe.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 17. Juni führten die russischen Angreifer einen massiven Angriff auf die Stadt Trostjanez im Gebiet Sumy durch. Infolge des Angriffs wurden Tankstellen zerstört.

Zuvor war bekannt geworden, dass der Feind in der Nacht ebenfalls eine Reitsportschule in der Oblast Sumy mit Drohnen angegriffen hatte. Der Hauptschlag der Drohne traf dabei den Pferdestall – dabei kamen Pferde ums Leben.