Ein Anwalt, der versucht hatte, Staatsanwälte der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mit 200.000 Dollar zu bestechen, wurde verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Wegen des Versuchs, Staatsanwälte der Spezialstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung zu bestechen, wurde der Anwalt zu 4,5 Jahren Freiheitsentzug verurteilt.

Das Oberste Antikorruptionsgericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren gegen einen Anwalt, der Staatsanwälten der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft eine unrechtmäßige Vergütung angeboten hatte. Dies teilte die Pressestelle der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft am Dienstag, dem 9. Juni, mit.

„Das Gericht befand den Anwalt gemäß Art. 369 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs (Anbieten eines Bestechungsgeldes) für schuldig und verhängte eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten. Zudem wurde dem Verurteilten für einen Zeitraum von 3 Jahren die Anwaltszulassung entzogen“, heißt es in der Mitteilung.

Gegen das Urteil des Obersten Antikorruptionsgerichts kann innerhalb von 30 Tagen nach seiner Verkündung Berufung eingelegt werden.

Zur Erinnerung: im Jahr 2024 wurde der Anwalt dabei überführt, der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft 200.000 Dollar an unrechtmäßiger Vergütung anzubieten, damit diese beschließt, das Strafverfahren gegen seinen Mandanten in der Sache der widerrechtlichen Aneignung von Strom der Ukrenerho und der Legalisierung der aus dessen Verkauf erzielten Mittel in Höhe von 716 Millionen Hrywnja an eine andere Ermittlungsbehörde.