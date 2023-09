Das Büro des Präsidenten hat die Risiken nach der US-Wahl bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die USA werden nicht aufhören, die Ukraine zu unterstützen, egal wie das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr in Amerika ausfallen wird. Dies schrieb der Berater des Chefs des Präsidialamtes, Mykhaylo Podoljak, am Sonntag, den 3. September, auf Twitter.

Er erinnerte daran, dass es manchmal die Meinung gibt, dass die Wahlen in diesem oder jenem Land, einschließlich der USA, das Format der Unterstützung für die Ukraine ändern oder ganz einstellen werden. Aber das wird nicht passieren.

„Um die Unterstützung für die Ukraine wirklich zu beenden, müsste jeder Politiker, der sich bewirbt, direkt sagen: ‚Wir haben Angst vor Russland; wir wollen gegen ein schwaches Russland verlieren; wir haben euch immer angelogen, dass solche Grundwerte wie Freiheit und Demokratie es wert sind, verteidigt zu werden; wir wollen, dass Chaos, Kriege, Terrorismus und Gesetzlosigkeit, die von Russland gesponsert werden, in der Welt herrschen‘“, so Podoljak.

Ihm zufolge wird kein Land der Welt die Preisgabe der Demokratie nach den Wahlen akzeptieren, außerdem geht es um das Verliererland – Russland.

„Die Ukraine wird weiterhin in vollem Umfang unterstützt werden, bis dieser schreckliche Krieg ein faires Ende gefunden hat. Verschwenden Sie also Ihre Emotionen nicht an die Bewertung von Fälschungen, pro-russischer Propaganda und offener Dummheit“, fügte Podoljak hinzu.