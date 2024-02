Bewohner der ärmsten Regionen der Russischen Föderation bereichern sich an "Sarg"-Zahlungen - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehrere subventionierte Regionen Russlands haben einen abnormalen Anstieg des Bargelds auf Bankkonten verzeichnet. Bei einem durchschnittlichen Anstieg von 6 bis 9 % in den letzten fünf Jahren verzeichnete Altai im Jahr 2023 einen Anstieg von 18,95 %, Burjatien – um 33,26 % und Tjewa – um rekordverdächtige 57,57 %. Dies berichtet ein Projekt von Radio Liberty namens Sibir.Realii.

Das Medienunternehmen stellt fest, dass ein solch starker Anstieg der Gelder auf den Bankkonten der Bürger durch Zahlungen an Vertragsarbeiter und mobilisiertes Personal, das am Krieg mit der Ukraine beteiligt ist, zu erklären ist. Der Anstieg der Wohlfahrt der Bevölkerung wurde durch „Särge“ – Entschädigungen an die Familien und Angehörigen der Toten und Verwundeten – erleichtert.

Das größte Wachstum der Gelder ist auf Konten in den Regionen zu verzeichnen, die die meisten Mobilisierten in den Krieg geschickt haben, so die Wochenzeitung.

Der starke Anstieg des Volumens der Bankkonten lässt sich weder durch die gestiegene Inflation in diesen Regionen noch durch die Besonderheiten ihres Bankenmarktes oder durch andere makroökonomische Faktoren erklären, stellen die Journalisten fest.

Altai, Burjatien und Tywa gehören zu den ärmsten Regionen Russlands. Auf sie entfällt der größte Teil der Opfer unter den russischen Militärangehörigen, die an der Invasion in der Ukraine beteiligt waren, so die BBC unter Berufung auf die Daten des Appells von 45.000 Toten.