Budanow fordert russische Militärs auf, sich zu ergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, hat die russischen Soldaten zur Kapitulation aufgefordert. Die Videobotschaft des Generalmajors wurde am 22. Mai von dem staatlichen Projekt Want to Live veröffentlicht.

Der Chef der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste betonte, dass der Kreml seit über einem Jahr keines der zu Beginn der Invasion in der Ukraine gesetzten Ziele erreichen konnte.

„Ich appelliere an das russische Militär, an diejenigen, die das Glück hatten, die ‚Fleisch‘-Angriffe und die aufgebrochenen Gräben zu überleben: Es wird noch schlimmer werden. Sie haben die Wahl: sterben oder ihr Leben retten“, sagte Budanow.

Er erinnerte daran, dass es in der Ukraine das staatliche Projekt Want to Live gibt, das Soldaten der russischen Armee hilft, das Schlachtfeld zu verlassen.

„Sie können den Krieg jetzt beenden. Sie müssen nicht warten, bis Sie getötet oder schwer verwundet werden. Wenden Sie sich an das Projekt Want to Live, und wir werden Ihnen helfen, sich aus dem drohenden Fleischwolf zu befreien“, betonte der Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste.

