Nachrichten für den 23. Januar: Leitzinserhöhung, NBU-Prognose für 2025, Putin besorgt über den Zustand der russischen Wirtschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Der Leitzins. Der Vorstand der Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, den Leitzins um 1 Prozentpunkt auf 14,5% zu erhöhen. Zur russischen Wirtschaft. Kremlchef Wladimir Putin ist zunehmend besorgt über die Probleme in der russischen Kriegswirtschaft, ebenso wie Donald Trump aktiv ein Ende des Konflikts in der Ukraine fordert. Über die Prognose der Nationalbank der Ukraine. Die Nationalbank der Ukraine hat ihre Erwartungen für den Verbraucherpreisindex im Jahr 2025 herabgestuft: von 6,9% auf 8,4%. Die Nationalbank hat ihre Schätzung für das reale BIP-Wachstum der Ukraine von 4,3% auf 3,6 im Jahr 2025 und von 4,6% auf 4% im Jahr 2026 herabgestuft. Über Aeroc. Trident Geoinvest Ukraine LLC der BVG-Gruppe von Gennadiy Butkevych (Miteigentümer von ATB) zahlte Hrywnja 1,89 Milliarden für die Privatisierung von Aeroc LLC. Über Werkzeugmaschinen für die russische Armee. Russland ist es gelungen, im Jahr 2023 und in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 mehr als 22.000 CNC-Maschinen, Komponenten und Verbrauchsmaterialien für 18,2 Milliarden Dollar zu kaufen. EP exclusives: Verteidigungsunternehmen suchen IT-Spezialisten. Wer genau und zu welchen Bedingungen? Es gibt einen ernsthaften Wettbewerb um Technologiespezialisten. Miltech-Unternehmen, die während des Krieges enorme finanzielle Mittel erhalten haben, suchen nach IT-Spezialisten und sind bereit, marktübliche Gehälter zu zahlen. Allerdings gibt es gewisse Nuancen.