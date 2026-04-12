Budanow kündigte einen neuen Gefangenenaustausch mit der Russischen Föderation an: Wann könnte dieser stattfinden?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ist eine neue Phase bereits nächste Woche möglich? Eine neue Phase des Gefangenenaustauschs zwischen der Ukraine und Russland könnte bereits Ende nächster Woche stattfinden.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten, Kyrylo Budanow, in einem Kommentar gegenüber Novosti.LIVE.