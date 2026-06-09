In Charkiw griffen die Russen ein Geschäftszentrum und zivile Infrastruktur an: In Charkiw griffen die Russen ein Geschäftszentrum und zivile Infrastruktur an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach einem massiven Angriff der Russen auf Charkiw wurden zivile Unternehmen, die städtische Infrastruktur und ein Geschäftszentrum durch Drohnen beschädigt.

Dies berichtet der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow.

Es wurden 11 Treffer durch Drohnen in der Stadt bestätigt, zwei Drohnen stürzten ohne Detonation ab. Von den Angriffen betroffen waren die Stadtteile Schewtschenkowski und Kholodnogorski.

Betroffen waren insbesondere zivile Unternehmen, Geschäfte, Fahrzeuge, die städtische Infrastruktur, ein Geschäftszentrum, ein Café, eine Kirche sowie Dutzende von Fahrzeugen. In vielen Häusern sind Fenster zerbrochen.

Es ist von 15 Verletzten bekannt, darunter zwei Kinder. An allen Einschlagstellen sind Rettungskräfte im Einsatz.