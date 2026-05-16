Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In welchem Zusammenhang sind China und die USA bereit, zur Herbeiführung des Friedens in der Ukraine beizutragen? Der chinesische Außenminister Wang Yi erklärte, dass die VR China und die USA auf eine möglichst rasche Beendigung des Krieges in der Ukraine hoffen. Beide Seiten sind bereit, in dieser Frage eine „konstruktive Rolle“ zu spielen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Xinhua.