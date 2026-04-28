Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie sieht die aktuelle Statistik aus und wie lauten die Prognosen für Ende 2026? In Deutschland steigt die Zahl der Menschen, die aus Gewissensgründen einen Antrag auf Wehrdienstverweigerung stellen. All dies geschieht vor dem Hintergrund von Diskussionen über die Aufrüstung und die Wehrpflicht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) und die Welt.