Der Dieselpreis hat die 90-Hrywnja-Marke überschritten: An den Tankstellen wurden die Preise nach Mittag drastisch angehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Preis für Dieselkraftstoff hat einen neuen Rekord erreicht Am Nachmittag des 27. März wurde an ukrainischen Tankstellen ein Anstieg der Kraftstoffpreise verzeichnet. Von der Preiserhöhung waren Diesel und Autogas betroffen.

RBK Ukrajina berichtet in einem Artikel, wie sich die Kraftstoffpreise in den ukrainischen Tankstellenketten am Nachmittag des 27. März verändert haben.