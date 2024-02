In Dnipro kam es zu heftigen Explosionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am späten Abend des Montag, 12. Februar, hat Russland erneut Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. In Dnipro war eine Explosion zu hören. In der Stadt und der Region wurde ein Luftalarm ausgerufen. Dies wurde von der Öffentlichkeit berichtet.

„In Dnipro waren erneut Explosionen zu hören, berichten unsere Korrespondenten“, heißt es in der Meldung.

Wie die Überwachungskanäle schreiben, gibt es nach einer Reihe von Explosionen in der Stadt in einigen Gebieten Lichtausfälle.

Es gibt derzeit keinen offiziellen Kommentar.

Die Luftwaffe stellt fest, dass die Drohnenangriffe weitergehen. Außerdem droht der Einsatz von Luftwaffen für die Frontregionen.

Das Kiewer Forschungsinstitut für forensische Expertise hat bestätigt, dass der Feind bei dem Angriff auf Kiew am 7. Februar eine Hyperschallrakete vom Typ 3M22 Zirkon eingesetzt hat.