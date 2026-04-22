Dnipro, Saporischschja, Odessa und die Region Sumy unter Beschuss: Was über die Folgen des nächtlichen Angriffs bekannt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ziele der feindlichen Angriffe waren Wohnhäuser, die Eisenbahn und Häfen. Russische Truppen haben die Ukraine in der Nacht mit Kampfdrohnen angegriffen. Ziel des Angriffs waren die Hafen- und Verkehrsinfrastruktur, es gibt Opfer.

RBK Ukrajina hat alles zusammengetragen, was über die Folgen des Angriffs bekannt ist.