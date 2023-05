Ein dreijähriges Kind wurde in der Region Cherson durch russischen Beschuss verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Cherson ist ein Kleinkind durch russischen Beschuss verletzt worden. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Prokudin, am 31. Mai mit.

„Heute Mittag hat die russische Artillerie Schirokaja Balka beschossen. Die Angreifer zielten auf ein Wohnhaus. Ein dreijähriges Kind wurde durch den Beschuss verwundet“, sagte er.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung stellte klar, dass Glassplitter ein kleines Mädchen am Kopf verwundet haben. Das Kind wurde in ein Krankenhaus in Cherson eingeliefert, wo es medizinisch versorgt wird.