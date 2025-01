Nachrichten vom 22. Januar: Trump droht Russland mit weitreichenden Sanktionen, lifecell erhöht Zölle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über lifecell. Die Kosten für die Tarife des drittgrößten Betreibers nach der Zahl der Abonnenten lifecell werden im Februar 2025 steigen. Über das Glücksspiel. Im Durchschnitt gaben die Ukrainer von Januar bis November 2024 jeden Monat 12,7 Milliarden Hrywnja aus, um die Spielkonten von Online-Casinos und Wettanbietern aufzufüllen (im Dezember – 19,4 Milliarden Hrywnja). Über Onlyfans. Bürger der Ukraine reichten 451 Erklärungen über Einkünfte aus Aktivitäten auf der Plattform OnlyFans ein. Über Dubinsky. Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben 4 Personen in der Region Dnipropetrowsk entlarvt, die eine organisierte kriminelle Gruppe gebildet und mehr als 129 Millionen Hrywnja beschlagnahmt haben, die für die Wiederherstellung kritischer Infrastrukturen in der Region vorgesehen waren. Über Trumps Drohung an Russland. Donald Trump sagte, er werde hohe Steuern, Sanktionen und Zölle auf alles erheben, was Russland an die USA verkauft, wenn der russische Staatschef Putin kein Friedensabkommen mit der Ukraine schließt. EP exklusiv: Pornhub, OnlyFans, Webcam: Wie Strafverfolgungsbeamte mit dem Verbot von Pornografie in der Ukraine Geld verdienen Jedes Jahr verdienen Ukrainer Millionen von Dollar mit der Produktion von Pornos, obwohl diese Inhalte verboten sind. Wer profitiert von der strafrechtlichen Verantwortung für die Herstellung und Verbreitung von Pornografie und wie funktioniert die heimische Pornoindustrie? Vom Staat zum Privatsektor. Wie die Gesundheitsreform den Markt für medizinische Dienstleistungen verändert hat Die Ukraine durchläuft einen stillen, aber bedeutenden medizinischen Wandel: Zum ersten Mal hat der private Sektor begonnen, den öffentlichen Sektor in Bezug auf die Anzahl der Anbieter von Primärversorgung zu dominieren.