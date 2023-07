DTEK hat nach eigenen Angaben die Stromerzeugung in seinen Wärmekraftwerken um 30 % erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

DTEK hat die Stromerzeugung in seinen Wärmekraftwerken seit Beginn des Sommers um 30 % erhöht. Dies berichtete der CEO von DTEK Energy, Ildar Saleyev, in einer Sendung des Fernsehsenders Pryamaya.

„Der Verbrauch ist gestiegen. Diese Woche wird eine der höchsten Temperaturen der letzten Jahre gemessen. Daher steigt die Nutzung von Klimaanlagen, der Stromverbrauch steigt. Nun, und die Erzeugung dieses Stroms nimmt zu. Generell möchte ich sagen, dass allein unsere (DTEK – Anm. d. Red.) Stromerzeugung in den letzten zwei Monaten um 20-30 % im Vergleich zu denselben Monaten des Vorjahres gestiegen ist“, sagte er.

Saleyev sagte, dass der Stromverbrauch vor dem Hintergrund des Verlustes zahlreicher Erzeugungskapazitäten während des Krieges gestiegen sei.

„Ein Teil der Kapazitäten befindet sich in den besetzten Gebieten. In diesem Winter wurden bei Raketenangriffen Erzeugungskapazitäten zerstört und verloren. Nahezu 5 Gigawatt an Kapazität wurden außer Betrieb genommen. Allein die DTEK-Stationen wurden mehr als 40 Mal vom Feind getroffen, wodurch wir 1,4 Gigawatt an Kapazität verloren haben“, sagte er.

Laut Saleyev bereiten sich die Energietechniker derzeit aktiv auf die Heizsaison vor: 7 Blöcke des Wärmekraftwerks wurden bereits repariert, 7 weitere sind in Reparatur. Das Unternehmen plant außerdem, seine Ausgaben für geplante Reparaturen um fast das 1,5-fache auf 3,5 Mrd. Hrywnja zu erhöhen. Darüber hinaus bemüht sich das Unternehmen um eine Kreditfinanzierung, um die durch Raketenangriffe beschädigten Kapazitäten wiederherzustellen.