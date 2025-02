Nachrichten am 17. Februar: Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Stromausfälle und die Abkühlung der russischen Wirtschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Das Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten: Am 17. Februar haben die Ukraine und die Vereinigten Arabischen Emirate ein Wirtschaftsabkommen unterzeichnet, das den Zugang zum Markt der Vereinigten Arabischen Emirate liberalisiert. Über Stromausfälle: Die Energieunternehmen haben in der gesamten Ukraine Notstromabschaltungen eingeführt. Am 18. Februar wird die Ukraine Strombeschränkungen für die Industrie und die Wirtschaft verhängen. Über den Wohltäter, die Nationalbank der Ukraine: Im Januar und in den 11 Tagen des Februars 2025 sind auf dem Sonderkonto, das die Nationalbank in den ersten Tagen des großen Krieges eröffnet hatte, um Mittel für den Bedarf der Verteidigungskräfte zu beschaffen, 15 Milliarden Hrywnja (im Gegenwert der Landeswährung) eingegangen. Zur Entschädigung der Binnenvertriebenen: In der vergangenen Woche hat das Ministerium für Gemeinden und Gebietsentwicklung der Ukraine die ersten 4,3 Milliarden Hrywnja für die Bezahlung von Wohnungszertifikaten für Binnenvertriebene erhalten. In der ersten Woche des Programms haben bereits 50 Familien ihre Zertifikate genutzt und neue Häuser gekauft. Zur russischen Wirtschaft: Die russische Wirtschaft hat aufgrund der hohen Zinsen und der Inflation begonnen, sich zu verlangsamen, was sich bereits auf die Umsätze und Aufträge in verschiedenen Sektoren ausgewirkt hat. EP exclusives: Die Gasreserven in den Speichern sind auf einem Rekordtief. Wird es bis zum Frühjahr genug Brennstoff geben? Die Ukraine wird Schwierigkeiten haben, aber die aktuelle Heizsaison wird vorübergehen. Was sind die Risiken und wer ist schuld daran?