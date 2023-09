Die Reparatur der Hauptgaspipeline an der Grenze zu Moldawien ist abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparatur der wichtigsten Gaspipeline auf dem Abschnitt zwischen der Ukraine und Moldawien ist abgeschlossen. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Gastransportsystembetreibers am 13. September mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gaspipeline nicht nur ukrainische Verbraucher mit blauem Brennstoff versorgt, sondern auch Moldawien.

Die Sanierungsarbeiten wurden entsprechend den Ergebnissen der zuvor durchgeführten Inline-Diagnosen durchgeführt.

Das Unternehmen betonte, dass durch den Einsatz einer im letzten Jahr angeschafften mobilen Stickstoffkompressorstation eine hohe Sicherheit der Arbeitsleistung erreicht wurde.

„Dies ist das erste Mal, dass eine Stickstoffstation für die Reparatur eines linearen Teils mit einer solchen Länge verwendet wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Im Anschluss an die Reparatur fanden Feuerarbeiten zum Anschluss des reparierten Abschnitts statt, und am 9. September wurde die Gasleitung ordnungsgemäß in Betrieb genommen.

Der Betreiber des Gastransportsystems erinnerte daran, dass Ende August das Volumen des aus Moldawien in die Ukraine transportierten Erdgases fast 170 Millionen m³ betrug, was 15 Prozent des gesamten Imports aus Europa entspricht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ministerpräsident Denys Schmyhal auf einer Regierungssitzung am 12. September sagte, dass die Vorbereitungen für den Winter in der Ukraine in die Endphase gehen. Er versicherte auch, dass die Preise für Gas, Wärme und Warmwasser bis zum Ende der Heizsaison unverändert bleiben würden.