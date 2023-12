Die erste Ladung Lastwagen ist mit der Bahn in Polen angekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die erste Ladung von Lastwagen ist auf dem Schienenweg in Polen eingetroffen. Darüber berichtete am Sonntag, den 10. Dezember, der Pressedienst von Ukrsalisnyzja und veröffentlichte das entsprechende Video.

„Eine Ladung von Lastwagen auf dem Schienenweg ist in Polen angekommen. Die ukrainischen und polnischen Parteien haben sich in allen Fragen des Transports und der Registrierung von Zoll- und Grenzverfahren geeinigt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Lastwagen dann auf der Straße zum Zielort fahren werden.

Ukrsalisnyzja fügte hinzu, dass es plant, die nächsten Transporte regelmäßig durchzuführen und modernere Plattformen für den Transport zu nutzen.