Der erste Tag des Friedensgipfels in der Schweiz: Online-Text

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der erste globale Friedensgipfel, der von der Ukraine initiiert wurde, beginnt in der Schweiz. Über 100 Länder und internationale Organisationen nehmen daran teil. Alle aktuellen Nachrichten vom Gipfel

Heute, am 15. Juni, beginnt der erste von der Ukraine initiierte Weltfriedensgipfel in Burgenstock in der Schweiz. Delegationen aus 92 Ländern und 8 internationalen Organisationen werden an der Veranstaltung teilnehmen.

Ziel des Gipfels ist es, sich auf höchster Ebene auf drei der zehn Punkte der ukrainischen „Friedensformel“ zu einigen – nukleare und Ernährungssicherheit sowie die Freilassung ukrainischer Gefangener und Deportierter, darunter auch Kinder. Russland war zum ersten Friedensgipfel nicht eingeladen, wird aber wahrscheinlich zum nächsten Gipfel eingeladen werden, wenn die Positionen der Länder zu den Bestimmungen der „Friedensformel“ vereinbart sind.

Das Team von Suspilne News arbeitet in Burgenstock – verfolgen Sie die neuesten Nachrichten vom Gipfel in unserem Online-Text-Feed.