Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die durch den Krieg verursachten strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft führten zur Bildung eines grundlegenden Defizits an Waren für die Ukraine, und die Warennomenklatur der Importe zeigt Trends, die es in der ukrainischen Wirtschaft vor dem Krieg nie gab. Dies geht aus dem Inflationsbericht der Nationalbank der Ukraine für Oktober 2023 hervor.

Es wird festgestellt, dass aufgrund des Rückgangs der inländischen Produktion der Anteil der Vorleistungsgüter gesunken ist. Aber der Anteil der Investitionsgüter und der Güter mit doppeltem Verwendungszweck ist gestiegen

Insbesondere stieg der Wert der Käufe von Herrenbekleidung im Jahr 2022 zum ersten Mal in der Geschichte deutlich über die Einfuhren von Damenbekleidung und hat sich mehr als verdoppelt.

Die Nationalbank stellt fest, dass dies auf Käufe zur Sicherung der Verteidigungsfähigkeit des Landes zurückzuführen ist.

Ähnliche Veränderungen, wenn auch in geringerem Umfang, gab es bei der Beschaffung anderer Güter für die Armee. Der Anteil von Drohnen an den Maschinenimporten stieg von 1,9% im Jahr 2021 auf 2,8% im Januar-Juli 2023, während der Anteil von Konserven an den Lebensmittelimporten von 4,7% im Jahr 2021 auf 5,5% im Januar-Juli 2023 stieg.

Erinnern Sie sich, dass das Verteidigungsministerium Winterkleidung für das Militär für weitere 628 Millionen Hrywnja gekauft hat. Seit Beginn des Sommers belief sich der Gesamtwert der Transaktionen auf 1,87 Mrd. Hrywnja.