Die EU hat offiziell den ersten Verhandlungsblock für die Ukraine eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Europäische Union hat auf der Regierungskonferenz in Luxemburg offiziell die Verhandlungen mit der Ukraine über den ersten Verhandlungskluster aufgenommen, womit die Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU offiziell eröffnet wurden.