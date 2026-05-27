Die EU hat die Sanktionen gegen die Russische Föderation wegen Menschenrechtsverletzungen verlängert: Was ist bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zu den Menschenrechtsverletzungen in der Russischen Föderation zählen insbesondere Massenverhaftungen von „Unliebsamen“ sowie die Verfolgung von Journalisten. Der Rat der EU hat die Sanktionen gegen Personen, die für Menschenrechtsverletzungen, Repressionen gegen die Bevölkerung und die Opposition sowie die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in der Russischen Föderation verantwortlich sind, um ein weiteres Jahr verlängert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Rates der EU.