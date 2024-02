Es gab Explosionen in Charkiw und Pawlohrad

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Während des Luftalarms am Abend des Sonntags, 11. Februar, kam es in Charkiw und Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk zu Explosionen. Die örtlichen Behörden berichteten von Angriffen der Russischen Föderation.

So schrieb der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, im Telegram: „Die Invasoren schlagen zu, bleiben Sie in Deckung!“

Später fügte er hinzu, dass der Feind vorläufig mit S-300-Raketen aus Belgorod zugeschlagen habe.

„Im Moment gibt es keine Verletzten. Die Fassaden von Nicht-Wohngebäuden wurden beschädigt. Die Inspektion der Orte geht weiter“, bemerkte Synjehubow.

Auch in Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk gab es eine Explosion. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak sagte über den Angriff feindlicher Drohnen.

„Die Russen haben Pawlohrad mit Drohnen angegriffen. Glücklicherweise ohne Verletzte“, sagte der Beamte in einer Erklärung.

Er wies darauf hin, dass ein Teil der Siedlungen Pawlohradschtschina und Sinelnikowschtschina nun stromlos sind und es „Unterbrechungen bei der Wasserversorgung“ gibt.

„Die Krankenhäuser sind auf eine alternative Stromversorgung umgestellt worden“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Ihm zufolge gehen die Arbeiten zur Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung in den Siedlungen weiter.

Wir werden daran erinnern, dass am Sonntag in Charkiw ein Trauertag für die Toten infolge des Streiks „shahedami“ auf Nemyshlansky Bezirk der Stadt erklärt wurde. Damals wurden sieben Menschen getötet, drei davon waren Kinder.