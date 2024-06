Explosionen in Kiew, Beschuss von Charkiw und Stromausfälle in der gesamten Ukraine. 851 Tage Krieg: Online

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Zahl der Verwundeten stieg während des Beschusses von Charkiw und der Stromausfälle am Abend auf 56. 851 Tage des russisch-ukrainischen Krieges Online von Suspilne

23. Juni – 850 Tage Widerstand der Ukraine gegen die russische Invasion im großen Stil. Suspilne bietet eine textbasierte Online-Berichterstattung über alle Ereignisse des russischen Krieges gegen die Ukraine. Lesen Sie die bisherigen Hauptnachrichten hier, und sehen Sie sich die Videoberichte auf Suspilne News auf YouTube an.

Das Wichtigste für heute:

In Kiew sind Explosionen zu hören gewesen.

Die Luftabwehr wurde in den Vororten und in der Region Kiew eingesetzt. * Mindestens zwei Menschen wurden in Charkiw durch russischen Beschuss getötet und 37 verletzt. * Die Marine und der Sicherheitsdienst der Ukraine haben ein Lagerhaus von Shahed in der Region Krasnodar zerstört.