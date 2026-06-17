Fedorow über eine mögliche Mobilmachung in der Russischen Föderation: Dann werden wir unseren Plan, monatlich 50.000 Russen zu vernichten, umso schneller umsetzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Verteidigungsministerium: Im Falle einer Massenmobilmachung in der Russischen Föderation weiß die Ukraine, wie sie vorgehen und reagieren muss

Die Ukraine verfügt über einen vorbereiteten Aktionsplan für den Fall, dass in Russland eine neue Massenmobilmachung ausgerufen wird.

Quelle: Der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow in einem Interview mit dem YouTube-Kanal PRESSING

Zitat: „Wir haben verschiedene Szenarien (für das Jahr 2026 – Anm. d. Red.), die wir prognostizieren. Diese hängen von vielen Kriterien ab. Ob es dort zu einer Mobilmachung kommen wird oder nicht.“

„Alles wird gut (im Falle einer Mobilmachung in der Russischen Föderation – Anm. d. Red.). Wir haben ein Szenario, wie wir damit umgehen werden. In einem solchen Szenario werden wir unseren Plan, monatlich 50.000 Russen zu vernichten, schneller umsetzen.“

Details: Fedorow fügte im Zusammenhang mit dem Jahr 2026 hinzu, dass sich der Ukraine derzeit ein Zeitfenster der Möglichkeiten biete. „Wir werden dieses Zeitfenster öffnen und ein neues schaffen, sobald wir sehen, dass es sich schließt“ – wir werden nicht zulassen, dass es geschlossen wird

Hintergrund:

Im Januar erklärte Fedorow, dass eines der strategischen Ziele der Ukraine in diesem Krieg darin bestehe, Russland monatlich bis zu 50.000 Verluste zuzufügen, um den Krieg für Russland untragbar zu machen.