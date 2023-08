Der Feind wurde in Richtung Tawritscheskij zurückgedrängt - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Truppen halten ihren Vormarsch in Richtung Tawrijskij aufrecht. Das berichtete der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Tavria Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj am Dienstag, den 29. August im Telegram.

„Wir haben einen Vorstoß in Richtung Tavrian. Der Feind wird zurückgeworfen“, schrieb er.

Nach Angaben des Kommandeurs haben unsere Artillerieeinheiten allein in den letzten Tagen 1.200 Schießübungen in Richtung Tavricheskiy durchgeführt. In den letzten 24 Stunden beliefen sich die Verluste des Feindes auf insgesamt 327 Personen (getötet – 91, verwundet – 235, gefangen genommen – 1).

Der Feind verlor außerdem 34 Einheiten militärischer Ausrüstung: vier Panzer, acht TBMs, drei Artilleriesysteme und Mörser, einen Mehrfachraketenwerfer, 16 Fahrzeugeinheiten und zwei Einheiten Spezialausrüstung.

Zwei Munitionsdepots und drei Kontrollpunkte der gegnerischen Truppen wurden ebenfalls zerstört.