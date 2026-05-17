Der Generalstab hat die Zahlen zu den jüngsten Verlusten der Russischen Föderation aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Gesamtverluste der Russischen Föderation in den vier Jahren des Krieges gegen die Ukraine belaufen sich bis heute auf 1.348.790 Personen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 1.170 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 17.05.26 beliefen sich vorläufig auf:

. Einheiten der 129. Luftlandebrigade haben russische Angreifer aus Waldstreifen, befestigten Stellungen und Stützpunkten vertrieben.