Das Gericht hat den Bürgermeister von Sumy mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 3 Mio. Hrywnja verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Anti-Korruptionsgericht hat eine Präventivmaßnahme gegen den Bürgermeister von Sumy, Olexander Lysenko, beschlossen. Darüber berichtet die spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft.

Er wurde bis zum 2. Dezember 2023 in Gewahrsam genommen, mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von drei Millionen Hrywnja.

Wie Suspilne berichtet, erklärt Lysenko, dass er keine Bestechung erhalten und das Geld nicht gesehen hat.

„Weder während der Durchsuchung noch während der Festnahme habe ich Geld erhalten. Dieses Geld habe ich nicht gesehen, nicht erhalten und war nicht in ihrer Nähe. Auf dem Foto könnte man meinen, dass ich in der Nähe des Autos war, in dem das Geld war. Aber das entspricht nicht der Realität“, sagte er.

Wir erinnern daran, dass die Strafverfolgungsbehörden den Bürgermeister der Stadt Sumy verdächtigt haben, eine Bestechung von mehr als 2 Millionen Hrywnja angenommen zu haben. Am Montag, den 2. Oktober, wurden der Bürgermeister und der Direktor des Ministeriums unmittelbar nach der Entgegennahme von 1,43 Millionen Hrywnja „auf frischer Tat“ gestellt.