Hacker haben die Websites mehrerer ukrainischer Medien gehackt - State Service for Special Communication and Information Protection

Russische Hacker haben die Ressourcen von bekannten ukrainischen Medien angegriffen und Fake News veröffentlicht. Darüber berichtete am Abend des Sonntags, 18. Februar, der Staatliche Dienst für Sonderkommunikation und Informationsschutz.

„Russland setzt die Informationskriegsführung gegen unseren Staat fort. Heute haben russische Hacker einen weiteren Angriff auf eine Reihe von ukrainischen Medien durchgeführt und gefälschte Informationen veröffentlicht“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff insbesondere von Vertretern von Ukrajinska Prawda, Liga.net, Apostroph und Telegraf gemeldet wurde.

LIGA.net sagte, es handele sich um Fake News über die angebliche „Niederlage“ von Eliteeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Awdiwka durch russische Invasoren. Die Redaktion erklärte, dass sie nicht an der Veröffentlichung russischer Desinformationen beteiligt sei und dass die Website von Unbekannten aufgebrochen worden sei. Über die Veröffentlichung der gleichen Fälschung wurde in der Ukrajinska Prawda berichtet.

Spezialisten des staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation und Informationsschutz führen bereits eine Untersuchung des Vorfalls durch.