Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat sich zu einem Angriff auf die Logistik in Russland bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vertreter der Widerstandsbewegung haben eine Reihe von Relaisschränken an der Eisenbahn in Russland zerstört und damit der Logistik der russischen Truppen erheblichen Schaden zugefügt. Dies meldete am Vortag die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

„Unbekannte Gegner des Putin-Regimes haben mehrere Relaisschränke an der Eisenbahn und andere Einrichtungen, die für die Logistik der Besatzungsterroristen genutzt werden, in Brand gesetzt. Die Ereignisse ereigneten sich in den Gebieten der Städte Saratow, Jaroslawl und Dserschinsk in der Region Nischni Nowgorod“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass infolgedessen der Verkehr auf den angegebenen Bahnstrecken in Zentralrussland lahmgelegt wurde.

„So wird es immer weiter lodern, solange der Kreml seinen verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine fortsetzt!“, fügte die Hauptdirektion des Geheimdienstes hinzu.

Erinnern Sie sich, am 30. November 2023 gab es eine Explosion auf der Baikal-Amur-Magistrale – in dem nördlichen Tunnel, der nach. Bessolewaja, der sich in Burjatien befindet. Dies ist eigentlich die einzige ernstzunehmende Eisenbahnverbindung zwischen Russland und China. Das Aggressorland nutzt diese Strecke auch für militärische Lieferungen. Ukrainische Massenmedien berichteten unter Berufung auf Quellen, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine hinter der Explosion steckte.

Am nächsten Tag ereignete sich in der gleichen Gegend eine weitere Explosion auf einem Bahngleis, das zur Umgehung eines beschädigten Abschnitts des Tunnels benutzt wurde.

Später wurde der weißrussische Staatsbürger Sergey Yeremeyev, der beschuldigt wurde, Ende November zwei Züge auf der Baikal-Amur-Magistrale in die Luft gesprengt zu haben, in Russland verhaftet.