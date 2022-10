Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Invasoren die Zivilbevölkerung in der Region Cherson beschießen werden - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine warnt vor einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass russische Truppen die Zivilbevölkerung der Region Cherson beschießen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Morgen des 20. Oktober

Wörtlich: „Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass russische Angreifer die Zivilbevölkerung der Region Cherson beschießen.

So wurden am Morgen des 19. Oktober dieses Jahres in den vorübergehend besetzten Gebieten Nachrichten verschickt, in denen zur Evakuierung der Bevölkerung von Nowa Kachowka aufgerufen wurde, angeblich im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Beschusses durch die Einheiten der ukrainischen Streitkräfte.“

Dem vorausgegangen waren: Am 19. Oktober erklärte das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW), dass die Russen ein Informationsfeld für den Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka schaffen, um ihn den ukrainischen Streitkräften anzulasten und ihren Rückzug in der Region Cherson zu rechtfertigen oder zu vertuschen.

