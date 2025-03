Am Montag werden Strombeschränkungen in Kraft treten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Montag wird Ukrenerho Strombeschränkungen für Gewerbe und Industrie verhängen.

Am Montag wird Ukrenerho Strombeschränkungen für Gewerbe und Industrie verhängen, berichtet der Pressedienst von NPC Ukrenerho. „Aufgrund der schwierigen Situation im Stromnetz werden morgen, am 17. März, Strombeschränkungen für Gewerbe und Industrie verhängt“, heißt es in der Erklärung.

Die Beschränkungen gelten von 6:00 bis 20:00 Uhr. Die Erklärung weist darauf hin, dass es keine Beschränkungen für Haushaltskunden gibt. Zur Erinnerung: In der Nacht vom 14. auf den 15. März griffen Russen massiv die Stromversorgungsanlagen von DTEK in den Regionen Odessa und Dnipro an, so dass einige Einwohner ohne Strom blieben.