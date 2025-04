Ein Mann hat versucht, in einem Öltank aus der Ukraine zu fliehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Mann reiste von Winnyzja zum Grenzübergang in Bukowina in einem schwebenden Zustand, fast bis zur Brust in Öl getaucht.

In der Region Czernowitz an der Grenze zu Moldawien fanden Grenzschützer eine ungewöhnliche Fracht – einen Mann, der an Sicherheitsgurten in einem Tank mit Öl hing. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst am Freitag, den 18. April.

Der Vorfall ereignete sich am 17. April am Kontrollpunkt Mamalyga. Ein Lastwagen mit einem Tank unter der Kontrolle eines moldawischen Staatsbürgers war auf dem Weg durch den Kontrollpunkt, um die Ukraine zu verlassen.

Aus den Frachtpapieren ging hervor, dass es sich bei der Ladung um Pflanzenöl handelte. Bei der Inspektion des Fahrzeugs stellte der Grenzschutzbeamte fest, dass sich an der Luke eines der Abteile des Tanks spezielle Halterungen befanden, an denen der Mann aufgehängt war.

Auf diese Weise versuchte ein 1982 geborener ukrainischer Staatsbürger, der in der Region Odessa lebt, illegal nach Moldawien auszureisen. Er vereinbarte mit einem Bekannten des Fahrers, dass dieser ihn in einem Frachttank mitnehmen würde.

Der Mann reiste von Winnyzja bis zum Grenzübergang in einem Schwebezustand, fast bis zur Brust in Öl getaucht. Wegen des Versuchs, die Grenze illegal zu überqueren, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass zuvor ein Einwohner von Kiew und ein Einwohner der Region Winnyzja versucht hatten, den Fluss Dniester zu durchschwimmen und mit einem Schlauchboot nach Moldawien zu gelangen. Zwei Männer, die versucht hatten, die Kontrollpunkte zu umgehen und die Grenze zu Rumänien illegal zu überqueren, wurden in den Karpaten gerettet.