Am Montag nasser Schnee in einer Reihe von Regionen, nachts bis zu 8 unter Null

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Montag, den 17. März, wird in einer Reihe von Regionen der Ukraine leichter Nassschnee erwartet, wobei die Temperaturen in der Nacht auf 8°C und tagsüber in den meisten Gebieten auf 2-7°C sinken.

Quelle: Ukrainisches hydrometeorologisches Zentrum

Einzelheiten: Das Wetter in der Ukraine ist bewölkt mit Auflockerungen. In der Nacht wird es in den südlichen und östlichen Regionen leichten Regen geben, tagsüber in den westlichen, nördlichen, Winnyzja und Tscherkassy Regionen leichten Nassschnee; im Rest des Landes wird es keinen Niederschlag geben.

Auf den Straßen in den westlichen Regionen wird es an einigen Stellen Eis geben.

Der Wind weht meist aus Nordwesten mit 7-12 m/s, in den westlichen, nördlichen und südlichen Regionen mit Böen von 15-20 m/s an einigen Stellen.

Die Temperaturen in den westlichen, nördlichen Regionen, Winnyzja, Tscherkassy und Poltawa werden nachts 3-8° unter Null liegen, tagsüber 1° unter Null bis 4° über Null; im Rest des Landes nachts und tagsüber 2-7° über Null, im Südosten 8-13°.

In Kiew und der Region ist es wolkig mit Aufhellungen, nachts niederschlagsfrei und tagsüber stellenweise leichter Schneeregen.

Der Wind weht hauptsächlich aus Nordwesten mit 7-12 m/s, in der Region tagsüber mit Böen von 15-20 m/s.

Die Temperatur wird in der Nacht 3-8°C und tagsüber 1°C bis 4°C betragen, in Kiew nachts 3-5°C und tagsüber 1-3°C.