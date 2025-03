Russische Truppen beschießen ein Dorf in der Region Tschernihiw: Es gibt ein Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am 8. März um die Mittagszeit das Dorf Gorsk in der Gemeinde Snovska in der Region Tschernihiw beschossen. Infolge des Beschusses wurde ein Zivilist getötet. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Koryukovsky, Pavel Miroshnichenko.

Die Russen schlugen von einer FPV-Drohne aus zu und setzten ein von einer Drohne abgeworfenes Brandgemisch auf zivile Häuser ein.

„Zwei Häuser und Nebengebäude wurden niedergebrannt. Leider gibt es ein Todesopfer – einen 1966 geborenen Anwohner. Mein Beileid an die Angehörigen“, schrieb Miroshnichenko.

Wir erinnern daran, dass bei einem feindlichen Angriff auf den Bezirk Saporischschja am 9. März ein 16-jähriger Jugendlicher verwundet wurde.

Auch russische Truppen haben erneut Wohnviertel im zentralen Teil von Cherson mit Artilleriesystemen aus dem vorübergehend besetzten linken Ufer angegriffen. Der Feind greift auch weiterhin Zivilisten mit Drohnen an.