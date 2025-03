In Kiew und der Region nimmt die Luftverteidigung russische Drohnen ins Visier

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gegen Mitternacht am 17. März wurde berichtet, dass die Luftabwehr in der Region Kiew gegen feindliche Drohnen vorgeht. Später wurde gemeldet, dass die Luftabwehr in der Hauptstadt operiert.

Quelle: Militärverwaltung der Region Kiew, Militärverwaltung der Stadt Kiew

Wörtlich: „Eine Drohne wurde im Luftraum gesichtet. Die Luftabwehrkräfte arbeiten an den Zielen.“

Einzelheiten: Der Luftalarm in der Region Kiew wurde am Sonntag um 23:16 Uhr ausgerufen.

Update: Um 00:44 Uhr meldete die Militärverwaltung der Stadt Kiew, dass „die Luftverteidigungskräfte daran arbeiten, die Bedrohung im Luftraum über Kiew zu beseitigen.“