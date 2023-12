Das Justizministerium hat die Beschlagnahmung von Vermögenswerten eines mit 1xbet verbundenen Unternehmens eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Am 25. Dezember leitete das Justizministerium die Beschlagnahmung der Vermögenswerte von Royal Pay LLC an den Staat ein

Dies gab Inna Bogatykh, Direktorin der Abteilung für Sanktionspolitik des Justizministeriums, bekannt.

So hat das Justizministerium eine Klage beim Obersten Anti-Korruptionsgericht eingereicht, um eine Sanktion in Form des Verfalls von Vermögenswerten an den Staat zu verhängen.

„Wir beantragen die Verhängung einer Sanktion gegen Royal Pay LLC und die Rückgabe von Wertpapieren und Bargeld in Höhe von mehr als 1,8 Milliarden Hrywnja an den ukrainischen Staatshaushalt“, sagte sie.