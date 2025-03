Die Karottenpreise steigen auf dem Markt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auf dem ukrainischen Markt ist ein Aufwärtstrend bei den Karottenpreisen zu beobachten. Nach Angaben von Marktteilnehmern wird der Preisanstieg durch eine spürbare Zunahme der Handelsaktivitäten im Segment dieser Hackfrüchte begünstigt. Dies berichtet EastFruit am Sonntag, den 2. März.

Gleichzeitig haben die meisten landwirtschaftlichen Betriebe in Erwartung noch höherer Preise den Verkauf von hochwertigen Karotten ausgesetzt.

Derzeit können die ukrainischen Farmen Karotten zu einem Preis von 27-34 Hrywnja/kg verkaufen, was im Durchschnitt 10% teurer ist als in der Vorwoche. Mehrere Faktoren ermöglichen es den Landwirten, die Verkaufspreise in diesem Segment zu erhöhen.

Zunächst einmal trägt die erhöhte Nachfrage nach diesem Produkt zum Preisanstieg bei: Möhren werden sowohl von Großhandelsunternehmen als auch von Einzelhandelsketten aktiv gekauft. Gleichzeitig ist das Angebot an hochwertigen Hackfrüchten auf dem Markt etwas begrenzt, da eine Reihe von Betrieben in Erwartung weiterer Preissteigerungen lieber auf Verkäufe verzichten.

Analysten stellen fest, dass der Verkauf von Möhren in der Ukraine bereits heute im Durchschnitt 3,6 Mal teurer ist als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Marktteilnehmer schließen jedoch nicht aus, dass der Trend zum Preisanstieg ein vorübergehendes Phänomen sein könnte.

Weitere Preiserhöhungen könnten die Landwirte dazu veranlassen, Karotten aus den Lagern zu verkaufen, was zu einem größeren Angebot und folglich zu niedrigeren Preisen führen würde.