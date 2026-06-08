In Kiew wird es bis zum Morgen regnen, es wurde die Gefahrenstufe „Gelb“ ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Sollten Sie Ihre Regenschirme nach dieser Nacht wegpacken? Das schlechte Wetter hat sich entschlossen, in der Hauptstadt zu verweilen. Meteorologen warnen vor starken Regenfällen, einer „gelben“ Gefahrenstufe und möglichen Behinderungen auf den Straßen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Ukrainische Hydrometeorologische Zentrum.

In Kiew wurde am Abend des 8. Juni eine Warnung vor gefährlichen meteorologischen Phänomenen ausgegeben.

Nach den Prognosen der Meteorologen werden bis zum Ende dieses Tages und in der Nacht zum 9. Juni in der Hauptstadt erhebliche Regenfälle erwartet.

Aus diesem Grund wurde für die Stadt die erste, „gelbe“ Gefahrenstufe ausgerufen.

Das Ukrainische Hydrometeorologische Zentrum wies darauf hin, dass starke Niederschläge die Arbeit von Energie-, Bau- und Versorgungsunternehmen erschweren könnten. Zudem sind Verkehrsbeeinträchtigungen möglich.