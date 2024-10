In Kiew wurde eine Hochspannungsleitung durch einen russischen Drohnenangriff beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 31. Oktober wurden im Kiewer Stadtteil Podil Drohnentrümmer gesichtet, die eine Hochspannungsleitung und Fenster in mehreren Häusern beschädigten und das Gras in Brand setzten.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Serhij Popko

Direkte Rede: Infolge des Angriffs der Streitkräfte der Russischen Föderation auf Kiew durch Angriffsdrohnen sind im Stadtteil Podil Trümmer gefallen. Vorläufig gibt es Informationen über einen Brand. Die Rettungsdienste sind auf dem Weg zum Tatort“.

Hinzugefügt:

Um 6:15 Uhr fügte Popko hinzu, dass infolge der herabfallenden Trümmer im Stadtteil Podil Gras auf einer offenen Fläche von etwa 50 Quadratmetern in Brand geraten sei.

Es gab keine Informationen über Verletzte oder Schäden.

Um 6:40 Uhr sagte Popko, dass das Feuer im Kiewer Stadtteil Podil gelöscht sei.

Es wurden Fenster in zwei zweistöckigen Wohngebäuden und einem Verwaltungsgebäude beschädigt.

Es gibt auch Informationen über Schäden an einer Hochspannungsleitung.

Es liegen keine Informationen über Verletzte vor.