Die Kohleproduktion der Ukraine ist 2021 gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis Ende 2021 wird die Kohleproduktion in der Ukraine nach Angaben des Energieministeriums um 2% (569,5 Tausend Tonnen) auf 29,387 Millionen Tonnen steigen.

Im Dezember stieg die Produktion von Rohkohle um 5,8% (um 152,9 Tausend Tonnen) im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2020 – auf 2 Millionen 771,8 Tausend Tonnen.

So wurden in diesem Jahr 22,153 Millionen Tonnen Kesselkohle und 7,234 Millionen Tonnen Kokskohle gefördert.

Gleichzeitig steigerten die staatlichen Bergwerke ihre Produktion um das 1,9fache auf 5,446 Millionen Tonnen.

Im Allgemeinen förderten die Bergwerke in der Region Donezk im Jahr 2021 11,892 Millionen Tonnen Kohle (5,7%), in Luhansk 257,6 Tausend Tonnen (14,2%), in Dnipropetrowsk 16,32 Millionen Tonnen (0,2%), in der Region Lwiw 1,182 Millionen Tonnen (-9,7%) und in der Region Wolhynien 24,4 Tausend Tonnen (-28,5%).