Der Korridor an der Sumyshchyna-Grenze zur Russischen Föderation wurde von 35.000 Ukrainern genutzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten drei Tagen wurde die Arbeit des Korridors Kolotyliwka-Pokrowka von der russischen Seite aus eingestellt.

35 Tausend Ukrainer sind durch den humanitären Korridor an der Grenze der Region Sumy zu Russland zurückgekehrt. Derzeit bleibt der Punkt geschlossen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vladimir Artyukh in der Sendung des TV-Marathon am Freitag, den 9. August.

„Während der Existenz dieses „Korridors des Lebens“ sind mehr als 35 Tausend Menschen in die Ukraine zurückgekehrt. Das ist eine große Zahl von Ukrainern, die in ihr Heimatland zurückgekehrt sind“, sagte er.

In den letzten drei Tagen wurde von russischer Seite die Arbeit am Korridor Kolotilovka – Pokrovka eingestellt.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung sind die ukrainischen Grenzschützer bereit, die Arbeit des humanitären Korridors wieder aufzunehmen und es wurden alle Voraussetzungen geschaffen, um die evakuierten Bürger unterzubringen.

Im Moment können die Ukrainer über den Kontrollpunkt „Mokrany – Domanovo an der Grenze der Region Wolhynien zu Weißrussland“ in das ukrainisch kontrollierte Gebiet zurückkehren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 6. August bekannt wurde, dass der einzige Kontrollpunkt Kolotylivka-Pokrovka an der Grenze der Region Sumy zu Russland seine Arbeit eingestellt hat. Dabei handelte es sich um einen Korridor, durch den Ukrainer aus den besetzten Gebieten in die ukrainisch kontrollierten Gebiete zurückkehren konnten. Die Arbeiten an dem Korridor sind seit mindestens 10 Tagen eingestellt.

Die Lage in der Region Sumy ist sehr angespannt. Fünf Gemeinden im Bezirk Sumy müssen zwangsevakuiert werden.