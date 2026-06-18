Auf der Krim wurde der Zugverkehr auf mehreren Strecken nach Angriffen auf die Infrastruktur eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Auf der Krim wurde nach Angriffen auf die Eisenbahnbrücke über den Nordkrimkanal und andere Infrastruktureinrichtungen der Zugverkehr auf einem Teil der Bahnstrecke eingestellt.

Dies berichtet „Krim.Realii“.

„Auf Beschluss des Infrastrukturbetreibers wurde heute, am 18. Juni, der Zugverkehr auf einem Abschnitt der Krim-Eisenbahn vorübergehend eingestellt. Den letzten Teil der Strecke ab dem Bahnhof Wladyslawowka werden die Fahrgäste der Züge in die Krim mit Bussen zurücklegen“, teilte der russische Beförderungsdienstleister „Grand Service Express“ mit.

Das Unternehmen teilte mit, dass der Zug Simferopol–Moskau gestrichen wurde. Zudem wurden Änderungen am Fahrplan der „Tavria“-Züge aus der Krim vorgenommen. Von den Ausgangsbahnhöfen Sewastopol und Simferopol werden die Fahrgäste mit Bussen zu einem anderen Abfahrtsort gebracht:

Über die Gründe für die Einstellung des Zugverkehrs und die Sperrung eines Teils der Bahnstrecke macht das Unternehmen keine Angaben.

Zuvor gab es jedoch Berichte über einen Angriff auf die Eisenbahnbrücke über den Nordkrimkanal in der Nähe dieser Ortschaft. Darüber hinaus wurde auch die daneben liegende Straßenbrücke angegriffen.