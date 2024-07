In Kursk war eine Explosion zu hören, und die regionalen Behörden behaupteten, es habe sich um einen Raketenangriff gehandelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht des 30. Juli kam es in Kursk zu einer Explosion. Die regionalen Behörden erklärten, es habe sich um einen Raketenangriff gehandelt und es seien Raketen abgeschossen worden. Was darüber bekannt ist

In der Nacht des 30. Juli ereignete sich in Kursk, Russland, eine Explosion, wie lokale Telegramkanäle berichteten. Nach Angaben des amtierenden Gouverneurs der Region Kursk, Alexei Smirnow, wurden am 30. Juli vier Raketen in der Region Kursk zerstört.

Smirnow schrieb darüber in seinem Telegramkanal.

Ihm zufolge wurden die Raketen über den Bezirken Oktjabrskij und Kurtschatow in der Region zerstört.

„Wenn Sie Wrackteile finden, fassen Sie sie nicht an, sondern rufen Sie sofort die 112 an! Danke an die Luftverteidigung, dass sie uns beschützt“, schrieb Smirnow in seinem Telegramkanal.

Nach Angaben des Telegramkanals „Typisch Kursk“ wurde die Explosion in Kursk gegen 4 Uhr morgens Ortszeit gehört. In Kursk wurde ein Raketenalarm ausgegeben. Anschließend gab es Berichte über Granatsplitter in den Höfen der Stadt, und diese Informationen werden derzeit überprüft, schreibt der Kanal.

Zuvor, am 29. Juli, hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte vor kurzem eine Reihe von Umspannwerken in der Region Kursk in Russland getroffen haben. Infolgedessen kam es zu Stromausfällen in mehreren Gebieten der Region.