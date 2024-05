Landwirte aus den Frontgebieten und den vorübergehend besetzten Gebieten haben eine Gnadenfrist für Kredite erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Regierung hat beschlossen, die staatlichen Portfoliogarantien für Kredite an landwirtschaftliche Betriebe zu verlängern, die aufgrund von Militäroperationen potenzielle Sicherheiten verloren haben. Dies wurde am Mittwoch, den 1. Mai, im Uryadovy Portali bekannt gegeben.

Laut dem Dekret № 477, das vom Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine ausgearbeitet wurde, können landwirtschaftliche Betriebe, die bis 2022 Kredite erhalten haben und sich in den vorübergehend besetzten Gebieten oder in Gebieten befinden, in denen aktive Feindseligkeiten herrschen, ihre Rückzahlung bis zum 31. Dezember 2025 aufschieben.

Anträge von Landwirten auf Fortsetzung der Kreditvergabe werden über das staatliche Agrarregister entgegengenommen.

Über den Beginn der Anträge auf Unterstützung wird zusätzlich auf der Website des Ministeriums für Agrarpolitik berichtet.

Darüber hinaus hat die Regierung das Kreditlimit im Rahmen des Programms „Erschwingliche Kredite 5-7-9“ für Landwirte, die Viehzucht betreiben, von Hrywnja 90 Millionen auf Hrywnja 150 Millionen angehoben. Finanzielle Unterstützung erhalten Betriebe, die nicht in der Zone aktiver Feindseligkeiten oder in den vorübergehend besetzten Gebieten produzieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im Jahr 2023 in der Ukraine ein Rekord bei den Getreideerträgen verzeichnet wurde – 54,7 Zentner pro Hektar. Der vorherige Rekord wurde im Jahr 2021 mit 53,6 Zentnern pro Hektar erreicht.